Governo de São Paulo revitaliza projeto do Lote Paranapanema com novas melhorias

Após um extenso processo de consulta pública e três audiências, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), realizou aprimoramentos significativos no projeto do Lote Paranapanema. As atualizações foram fundamentadas nas contribuições recebidas da sociedade civil, resultando em um incremento de R$ 1 bilhão no investimento previsto para o contrato.

O edital referente à concessão está programado para ser divulgado em abril, refletindo as demandas da população e visando aumentar os investimentos em infraestrutura e segurança viária.

Durante o processo, mais de 250 sugestões foram analisadas, provenientes tanto da consulta pública quanto das audiências realizadas nas cidades de Ourinhos, Itapetininga e na capital paulista. Aproximadamente 53% das propostas apresentadas foram aceitas total ou parcialmente, demonstrando o comprometimento do Governo do Estado com a transparência e a participação da comunidade.

Dentre as alterações mais relevantes, destaca-se a ampliação da área de cobertura do lote, que agora abrangerá 285 quilômetros de rodovias. Com essa extensão, o valor total dos investimentos previstos aumentou de R$ 4,7 bilhões para R$ 5,7 bilhões. Além disso, melhorias estruturais como duplicações, novos dispositivos de acesso e passarelas foram incorporadas ao projeto, visando garantir maior fluidez e segurança no tráfego.

Raquel Carneiro, diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), enfatizou que “a inclusão de novas obras e ajustes no projeto evidencia a disposição do Governo do Estado em ouvir a sociedade e aprimorar a concessão para assegurar uma infraestrutura eficiente e segura aos usuários”.

As alterações no projeto do Lote Paranapanema visam não apenas atender às necessidades locais, mas também estabelecer um padrão elevado de qualidade nas rodovias paulistas.

Vejas as mudanças no projeto do Lote Paranapanema