Governo de São Paulo oferece mamografias e capacitação profissional em Andradina

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Políticas para a Mulher, inicia uma série de atendimentos em Andradina com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. Este evento ocorrerá entre os dias 20 de janeiro e 1 de fevereiro, oferecendo às mulheres da cidade a oportunidade de realizar exames de mamografia voltados ao diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos gratuitos que visam a capacitação profissional.

Os cursos, que serão disponibilizados pelo Sebrae e pelo Senac, têm como objetivo fomentar a autonomia financeira das participantes. A Defensoria Pública também estará presente para fornecer orientações jurídicas relevantes.

A carreta destinada aos exames de mamografia tem capacidade para realizar cerca de 50 atendimentos diariamente. As atividades estarão disponíveis até o dia 1º de fevereiro, com horários estabelecidos das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h ao meio-dia.

A secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, participará da cerimônia de abertura das carretas na cidade, programada para o dia 21 de janeiro às 11h.

Programação das Carretas – Andradina

Data: de 20 de janeiro e 1 de fevereiro

Local: Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade – Centro

Horário: A partir das 8h

Mamografia:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Dia 20/01: 12h às 17h

Para mulheres de 50 a 69 anos: é necessário apresentar RG e cartão do SUS.

Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar pedido médico do SUS, RG e cartão do SUS.

Atendimento por ordem de chegada (50 exames diários)

Cursos de Empreendedorismo: