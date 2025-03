Governo de São Paulo lança linha de crédito para inovação tecnológica

O Estado de São Paulo lançou uma nova linha de crédito voltada ao financiamento de projetos inovadores, fruto de uma colaboração entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) e a Desenvolve SP. Essa iniciativa permitirá a concessão de valores a partir de R$ 20 mil, sem um teto máximo definido, levando em consideração as necessidades específicas dos projetos que forem selecionados até o dia 11 de abril.

De acordo com o edital, serão priorizados os projetos que utilizem tecnologias inovadoras e disruptivas, especialmente aqueles que apresentam impactos socioambientais positivos. Também receberão destaque as propostas oriundas das deeptechs, que abrangem áreas como computação quântica, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, engenharia genética, robótica e automação, interfaces cérebro-computador e neurociência, além de novas fontes de energia e tecnologia espacial. Projetos que estejam alinhados com o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (Spai), programa da SCTI que reúne 61 ambientes inovadores conectados a diversas empresas, também serão considerados.

André Aquino, diretor de Inovação da SCTI, ressaltou a busca por soluções que beneficiem tanto a sociedade quanto o meio ambiente. “Diante da crise climática atual, é fundamental focar em questões como a produção sustentável de biocombustíveis e a diminuição da pegada de carbono na indústria e no transporte. Além disso, inovações que promovam a biodiversidade, práticas agrícolas sustentáveis e a economia circular serão altamente valorizadas”, afirmou.

A linha de crédito é acessível a todos os segmentos do mercado, incluindo greentechs ou cleantechs, govtechs, civictechs, edtechs, healtechs, biotechs e agrotechs. Podem participar micro e pequenas empresas que apresentem iniciativas como o desenvolvimento de novos produtos ou serviços tecnológicos; modernização industrial para sustentabilidade; preservação da biodiversidade; bem como propostas inovadoras nas áreas de govtech e civic tech que busquem atender às necessidades da sociedade civil.

“As condições oferecidas são vantajosas: não há limite orçamentário para os projetos aprovados e não é exigido garantias patrimoniais. Os empreendedores têm à disposição um fundo garantidor para facilitar o acesso aos recursos”, destacou Aquino. A intenção da SCTI é simplificar os processos burocráticos para incentivar ainda mais as atividades inovadoras no estado.

Na segunda fase do processo seletivo, os empreendedores receberão apoio do Sebrae para aprimorar suas propostas. O secretário Vahan Agopyan enfatizou: “Nosso objetivo é ampliar a distribuição de crédito e auxiliar esses negócios inovadores a prosperar, trazendo benefícios diretos à população paulista”.

Cronograma e Inscrições

O cronograma do edital prevê que os resultados da primeira fase sejam divulgados até 2 de maio. As submissões dos projetos devem ser realizadas até 4 de julho e os resultados finais da segunda fase serão conhecidos até 8 de setembro.

Os interessados em participar podem se inscrever através do link: https://forms.gle/bXAgY4PyFFY7nJoV6. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo email: [email protected].