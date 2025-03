Acesso ao crédito para pequenos negócios avança em SP

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) representam 99% dos estabelecimentos e responderem por 52% dos empregos formais no setor privado, entretanto, ainda enfrentam barreiras no acesso ao crédito.

Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 67,5% dos empresários relatam dificuldades ao tentar obter financiamento junto a agências e bancos estatais. O problema afeta diretamente a expansão dos negócios e a geração de empregos no estado.

Falta de garantias e outras burocracias: Um obstáculo a se vencer

A principal queixa dos empresários é a burocracia excessiva, que torna o processo de solicitação complexo e demorado. Além disso, falta de garantias, altas taxas de juros e desconhecimento sobre linhas de crédito disponíveis também figuram entre os principais entraves para os negócios de menor porte.

Para João da Silva, dono da JSL Tintas, empresa de médio porte do interior paulista, a busca por crédito foi um desafio. “Tentamos por meses conseguir um financiamento para expandir nossa produção, mas as exigências de garantias tornaram o processo quase inviável”, relata. Foi somente após conhecer as opções oferecidas pela Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, que ele conseguiu a solução necessária. “Com a linha de crédito adequada, conseguimos ampliar nossa capacidade e dobrar nossa equipe de funcionários”, afirma.

Especialistas reforçam que a ampliação do crédito para esse segmento é essencial para o fortalecimento da economia paulista e nacional, possibilitando pequenos negócios de crescer e gerar empregos.

Alternativas para facilitar o acesso ao crédito

Especialistas apontam que algumas medidas poderiam mitigar essas barreiras, entre elas:

Desburocratização : acelerar a análise de crédito e reduzir exigências documentais.

: acelerar a análise de crédito e reduzir exigências documentais. Fundos garantidores : criar garantias alternativas que cubram parte do risco das operações.

: criar garantias alternativas que cubram parte do risco das operações. Educação financeira : capacitar empresários para compreenderem melhor as opções de financiamento.

: capacitar empresários para compreenderem melhor as opções de financiamento. Agências de fomento: estimular o acesso a crédito com condições mais favoráveis.

Desenvolve SP aposta na inovação para destravar crédito

Desde 2009, a Desenvolve SP tem atuado para facilitar o acesso ao crédito no estado, oferecendo linhas com prazos longos e taxas de juros competitivas voltadas às MPMEs. Algumas das opções disponíveis são as linhas de crédito para Projetos Sustentáveis, que oferece financiamento com taxas a partir de 0,35% ao mês, prazos de até 120 meses e carência de no mínimo 12 meses.

O processo de solicitação de crédito foi modernizado e simplificado, permitindo que empresários realizem todas as etapas de forma 100% online, sem intermediários e com mais praticidade. Além disso, para pedidos de até R$ 300.000,00, uma plataforma de crédito simplificada foi implementada, oferecendo ainda mais agilidade e eficiência para o empreendedor.