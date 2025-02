Governo de São Paulo destina R$ 16,2 milhões para maquinário agrícola

Nesta quinta-feira (20), o Governo do Estado de São Paulo anunciou um investimento significativo de R$ 16,2 milhões voltados para a aquisição de maquinário agrícola que será destinado aos municípios paulistas. Os equipamentos contemplados incluem tratores, composteiras, retroescavadeiras e pós-carregadeiras, todos essenciais para o fortalecimento do setor agrícola.

Essa ação faz parte do programa Patrulha Rural, que integra a iniciativa Nosso Agro Tem Força, um conjunto de medidas desenhadas para promover o agronegócio no estado. Os recursos disponíveis por meio do Patrulha Rural variam entre R$ 194 mil e R$ 350 mil para cada município selecionado.

Técnicos das Coordenadorias de Assistência Técnica Integral (Catis) serão responsáveis pela gestão e supervisão do uso dos maquinários agrícolas, assegurando que os equipamentos sejam utilizados de forma eficiente e produtiva.

Uma lista detalhada das cidades que serão beneficiadas pelo programa Patrulha Rural, assim como as respectivas Catis designadas a cada uma delas, está disponível para consulta pública.