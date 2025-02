Governo de SP anuncia forte investimento para agrologística e Patrulha Rural

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta quinta-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes, R$ 161,2 milhões em investimentos para iniciativas de agrologística e para o Programa Patrulha Rural, que promove a aquisição de maquinários em benefício de pequenos agricultores em 51 municípios.

Os aportes fazem parte do pacote Nosso Agro Tem Força, que reúne uma série de medidas para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio em todo o estado.

“ É um dia muito especial, para celebrar de fato a fortaleza que é o nosso agronegócio. É o agro que nos coloca na liderança nas exportações, é o agro paulista que representa 20% do agro no Brasil e é em São Paulo que estamos avançando. Tivemos excelentes resultados no ano passado e vamos continuar crescendo em 2025, com investimentos em irrigação, na conectividade e logística, usando os instrumentos que estão à nossa disposição, como o Desenvolve SP. Ninguém segura o agro de São Paulo e vamos dar o exemplo para o Brasil ” , afirmou o governador Tarcísio de Freitas .

O novo programa de agrologística tem investimento de R$ 145 milhões e vai recuperar cerca de 1.000 quilômetros de estradas. As prefeituras que aderirem receberão equipamentos – motoniveladoras, caminhões, retroescavadeiras, rolo compressor, entre outros –, para a execução de obras de conservação das estradas rurais.

Por meio desta ação, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento atenderá uma antiga demanda dos municípios para a substituição de antigas pontes de madeira por estruturas de concreto ou metal, que suportam maior peso e, assim, contribuem para uma melhor eficiência do escoamento da produção agrícola e diminuição de atrasos e perdas na produção. Só neste ano, a previsão é de investimento de R$ 45 milhões em obras de 45 pontes padronizadas.

“O agro paulista produz com a mais alta tecnologia, com responsabilidade ambiental e social. Os alimentos percorrem um longo caminho, do campo até chegar à mesa dos consumidores, do Brasil e do mundo. Para isso, precisamos de infraestrutura e logística de qualidade para continuarmos alcançando patamares históricos de produção e de embarques para o mercado externo”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.