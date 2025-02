Paulo Teixeira sobre o Desenrola Rural: “Objetivo é aumentar a produção de alimentos no Brasil”

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participou do programa “Bom Dia, Ministro“. Durante a entrevista, o ministro apresentou detalhes sobre o programa Desenrola Rural, que visa permitir o refinanciamento de dívidas com descontos que podem chegar até 96% para os agricultores familiares. O lançamento oficial da iniciativa ocorrerá na próxima segunda-feira, 24 de fevereiro.

O Brasil conta com aproximadamente 5,43 milhões de agricultores familiares, dos quais cerca de 1,35 milhão enfrenta pendências financeiras. A renegociação das dívidas abrange não apenas as obrigações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), mas também inclui cartões e empréstimos em instituições financeiras, crédito de instalação e débitos já inscritos na Dívida Ativa da União (DAU), desde que a inadimplência seja superior a um ano.

“O nosso objetivo é fomentar a produção de alimentos no Brasil. Queremos que todos os agricultores participem deste momento significativo para garantir a alimentação do povo brasileiro e erradicar a fome no país. Quando assumimos, tínhamos 1 milhão e 400 mil agricultores utilizando o Pronaf. Agora, já são 2 milhões. Portanto, temos 600 mil contratos adicionais. Desejamos que os 1 milhão e 300 mil agricultores que estão endividados possam renegociar suas dívidas e acessar financiamento agrícola para aumentar a produção”, explicou Teixeira.

Projeções Otimistas para Safra

O ministro também compartilhou expectativas positivas em relação à safra agrícola brasileira, prevendo uma colheita de 325,7 milhões de toneladas de grãos para a safra 2024/25, representando um aumento de 9,4% em comparação ao ciclo anterior. Essa projeção resulta de um crescimento de 2,1% na área cultivada, totalizando cerca de 81,6 milhões de hectares, juntamente com uma recuperação de 7,1% na produtividade média das lavouras, estimada em 3.990 quilos por hectare. Se concretizada, essa será a maior colheita registrada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na história.

Teixeira ressaltou: “Estamos à beira de uma safra recorde. A questão da disponibilidade alimentar não reside no campo; a produção será abundante e as condições climáticas se mostram mais favoráveis do que no ano anterior. A agricultura familiar é fundamental para fornecer alimentos in natura à população brasileira. Grande parte das frutas, verduras e legumes consumidos vem dessa categoria produtiva.”

Queda nos Preços dos Alimentos

O ministro mencionou também uma tendência de queda nos preços dos alimentos observada nos mercados. Segundo ele, sua equipe constatou preços mais baixos em produtos como arroz e óleo de soja em comparação aos meses anteriores. “Um pacote de 5 kg de arroz foi encontrado por R$21, enquanto anteriormente custava R$30″, afirmou Teixeira. Ele atribuiu o aumento anterior dos preços ao dólar elevado e destacou que com a recente redução na cotação do dólar, os preços tendem a estabilizar.

Ainda segundo o ministro: “Os cinco alimentos que tiveram aumentos significativos foram carnes e ovos, açúcar, café, laranja e derivados de soja. No entanto, não houve inflação nos alimentos in natura. Com a queda do dólar, esperamos uma diminuição contínua nos preços desses produtos no mercado.”

Iniciativas em Agroecologia

Em outro ponto abordado durante a entrevista, Teixeira comentou sobre as iniciativas federais direcionadas ao apoio a pequenos agricultores indígenas, quilombolas e mulheres que lideram propriedades rurais. Ele anunciou um aumento significativo nas concessões de financiamentos voltados para agroecologia. Juntamente com o BNDES, foi implementado um programa específico para apoiar cooperativas que trabalham com práticas agroecológicas.

O ministro também antecipou que no Dia Internacional das Mulheres será lançado o Pronara – Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos – visando substituir agrotóxicos por bioinsumos na agricultura brasileira.

Participação das Mídias

O programa “Bom Dia, Ministro” contou com a participação das rádios Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões (EBC), Rádio Sociedade (Salvador/BA), Rádio Bandeirantes (Goiânia/GO), Rádio CBN Caruaru (Caruaru/PE), Rádio Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo, Rádio Jangadeiro BandNews FM (Fortaleza/CE) e Rádio Cultura (Belém/PA).