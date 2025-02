Brasil prevê safra recorde de grãos apesar de desafios na colheita da soja

O Brasil está se preparando para uma safra recorde de grãos, mesmo diante dos desafios impostos pelo excesso de chuvas que têm dificultado a colheita da soja no Centro-Oeste do país. Embora a previsão seja otimista, as condições climáticas adversas têm gerado preocupações entre os produtores.

Com a interrupção das chuvas, Ubirajara Lopes da Silva, um produtor rural da região, tem aproveitado os dias ensolarados para colocar suas máquinas em operação. “Quando o sol aparece, não podemos perder tempo. A combinação de sol e chuva é ideal para o nosso trabalho”, comenta ele, ressaltando que já iniciou o plantio do milho.

No entanto, a temporada de chuvas atrasou o plantio e o desenvolvimento da soja em diversas áreas agrícolas. Dados recentes indicam que até fevereiro de 2024, apenas 14% das lavouras haviam sido colhidas, cifra que agora caiu para menos de 10%. Esse atraso pode impactar negativamente a próxima safra de milho, que depende fortemente da colheita da soja.

De acordo com Cristiano Palavro, sócio diretor da Pátria Agronegócios, cerca de 70% do milho brasileiro é cultivado em segunda safra, após a soja. Ele enfatiza a urgência das colheitas: “O tempo é crítico; precisamos colher rapidamente e sem atrasos para garantir uma janela adequada de chuvas para o milho. A produtividade dessa safrinha pode ser afetada caso continuemos enfrentando esses atrasos”.

A rotina de colheita normalmente começa por volta das 9h e se estende até às 21h. Contudo, nas últimas semanas, as jornadas foram reduzidas devido ao solo encharcado, que impede a operação das máquinas pesadas. Alberto de Castro, outro produtor rural, explica as dificuldades: “Com o solo molhado, as máquinas muitas vezes ficam atoladas e não conseguem operar corretamente. A umidade excessiva também compromete a qualidade da soja durante a colheita”.

No estado de Mato Grosso, principal polo produtor do Brasil, os dias nublados têm contribuído para um atraso considerável na colheita. Em contraste, no noroeste do Rio Grande do Sul, os agricultores enfrentam uma situação oposta: uma seca extrema tem gerado apreensão entre os produtores.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) havia projetado uma super safra de 174 milhões de toneladas de soja. Embora as expectativas continuem altas, especialistas revisaram suas previsões para números entre 165 e 167 milhões de toneladas devido às condições climáticas adversas.

As incertezas provocadas pelas mudanças climáticas tornam essencial que os produtores permaneçam atentos às condições meteorológicas e ajustem suas estratégias agrícolas conforme necessário. Assim, apesar dos obstáculos enfrentados neste ciclo agrícola, a esperança por uma safra recorde ainda prevalece entre os agricultores brasileiros.