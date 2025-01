Governo de São Paulo anuncia audiência pública para novo Centro Administrativo

O Governo do Estado de São Paulo está prestes a iniciar um ambicioso projeto de modernização da gestão pública com a construção de um novo Centro Administrativo, que reunirá aproximadamente 22 mil servidores estaduais atualmente distribuídos em 60 prédios na capital paulista. Este empreendimento visa não apenas a modernização da administração pública, mas também a revitalização do centro histórico da cidade.

Para dar início ao processo, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) realizará uma Audiência Pública destinada à apresentação do projeto de concessão do novo centro, que será situado no bairro dos Campos Elíseos. Esta iniciativa faz parte de um amplo esforço de requalificação urbana e busca melhorar as condições estruturais e operacionais das instituições governamentais.

A audiência pública ocorrerá em datas específicas, cuja transmissão será disponibilizada ao vivo através do canal oficial do Governo no YouTube, garantindo assim a transparência e o acesso da população às informações pertinentes ao projeto.

O novo complexo administrativo contará com infraestrutura moderna, incluindo fachadas ativas, ampliação de calçadas e áreas destinadas ao comércio e serviços. Essas melhorias visam estimular o desenvolvimento econômico e social da região central da cidade, promovendo um ambiente mais dinâmico e acessível.

Além disso, a sociedade terá a oportunidade de contribuir com o projeto por meio de uma consulta pública que permanecerá aberta até 26 de fevereiro de 2025. Os cidadãos poderão enviar sugestões e esclarecer dúvidas sobre o empreendimento. Todas as informações necessárias, incluindo regulamentos e formas de participação, estão disponíveis no site oficial da SPI.