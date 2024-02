Governo atende dez cidades com mais de 6 mil itens em ajuda humanitária após chuvas de janeiro

O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil e do Fundo Social, destinou para dez cidades paulistas 6.030 itens de primeira necessidade em mais uma ajuda humanitária para auxiliar famílias impactadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado no mês de janeiro. A ação emergencial atendeu os municípios de Dracena, Embu-Guaçu, Juquitiba, Mongaguá, Peruíbe, São Lourenço da Serra, São Vicente, Socorro, Sorocaba e Ubatuba.

Ao todo foram distribuídos mais de 640 cestas-básicas, centenas de kits de limpeza e de higiene, e mais de mil kits dormitórios, composto por colchões e cobertores, entre outros produtos. O material foi arrecadado através de doações organizadas pelo Fundo Social e compras efetuadas pelo Governo de São Paulo. A distribuição às famílias atendidas foi organizada pela Defesa Civil junto às prefeituras.

O apoio emergencial do Governo de São Paulo é um programa para garantir a proteção social em situações de emergências e calamidades públicas em todo o Estado, e ocorre sempre a partir de uma solicitação oficial dos municípios. O procedimento garante uma resposta rápida e eficaz por parte da Defesa Civil e do Fundo Social, permitindo a identificação precisa das necessidades de cada cidade.

Prevenção e monitoramento

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, prossegue empenhada no trabalho de prevenção e monitoramento das condições climáticas em todo estado.

No caso de alertas para grandes volumes acumulados, a Defesa Civil do Estado recomenda atenção redobrada em áreas urbanas mais vulneráveis. Devido ao encharcamento do solo, há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

Abaixo, confira algumas das principais orientações da Defesa Civil de SP para autoproteção durante temporais:

– Para evitar acidentes em caso de raios, ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis; desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas; não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica;

– Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente; mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d’água; afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame etc.;

– Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas; evite dirigir e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo; quando dirigindo sob chuva, evite passar e estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras.

– Durante tempestades, é importante evitar áreas arborizadas devido ao risco de quedas de árvores. Caso haja queda de raios, procure abrigo em edificações. Nas áreas alagadas com enxurradas, uma lâmina com 15 cm de profundidade pode arrastar pessoas e, a partir de 30 cm, já é capaz de levar um automóvel.

– Os temporais podem provocar fortes rajadas de vento, com risco de queda de árvores e danos em construções quando as rajadas chegam a 75km/h. Em cenários mais críticos, os vendavais com velocidade a partir de 90km/h podem arrancar árvores e provocar danos estruturais em construções. Nestes casos, procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis; mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurantes; abandone atividades com andaimes e encaixes metálicos; e, ao dirigir, evite se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis.

– Moradores de áreas de encosta precisam observar sinais de movimentação do solo. Antes de grandes deslizamentos, fique atento a rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e água lamacenta escorrendo pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais, o local deve ser abandonado imediatamente.

– Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo, ele deve ser abandonado, mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, afaste-se dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo, até pelo menos 10 metros do local da queda do fio.

– Mantenha-se informado por meios oficiais para receber informações atualizadas sobre as condições climáticas e possíveis alertas. Busque sempre os canais oficiais da Defesa Civil por meio do @defesacivilsp e, agora, também pelo canal do WhatsApp na aba Atualizações, Canais Defesa Civil do Estado de São Paulo.