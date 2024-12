Governador Tarcísio de Freitas inaugura primeira fase do Residencial Reserva Raposo

Na última sexta-feira, dia 20, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a entrega da primeira fase do Residencial Reserva Raposo, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. Esta fase inicial abrange a construção de 2.310 apartamentos, que foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) através da modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA) do programa Casa Paulista, totalizando um investimento significativo de R$ 415,8 milhões.

O projeto Reserva Raposo se caracteriza como um bairro planejado que abriga diversos condomínios. Nesta etapa inaugural, oito condomínios foram entregues: Araucária, Cerejeira, Dos Ipês, Jacarandá, Manacá, Paineira, Sapucaia e Bem-te-Vi. Além disso, outras 1.736 unidades habitacionais estão em processo de construção em cinco condomínios adicionais, todos financiados pela mesma modalidade CCA. O investimento total da CDHU para a realização dos 4.046 apartamentos atinge R$ 728 milhões.

Durante a cerimônia de entrega, o governador expressou sua satisfação com as conquistas do ano: “É muito bom fechar o ano fazendo entregas relevantes. A vantagem desse braço da Casa Paulista é poder entregar um condomínio com essa estrutura. Estamos encerrando o ano com 50.200 unidades entregues e cerca de 100 mil em obras, além de nos prepararmos para lançar mais unidades no próximo ano”.

Tarcísio também destacou a relevância da regularização fundiária para garantir a segurança das famílias em relação à propriedade: “O sonho da casa própria não se completa sem a entrega da escritura. Muitas famílias receberam casas no passado sem a escritura correspondente até hoje. Nós já entregamos 110 mil escrituras”.

A CDHU realizou a contratação das unidades habitacionais diretamente com a construtora e posteriormente disponibilizou o financiamento com subsídios e juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Das unidades atendidas, 1.536 foram selecionadas por meio de um sorteio eletrônico auditado, enquanto as demais foram indicadas pela CDHU e pela Prefeitura de Osasco, além do atendimento direto a famílias na região.

Os apartamentos oferecem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, com áreas privativas que variam entre 38 m² e 40 m². Cada condomínio também conta com uma infraestrutura completa para lazer e bem-estar, incluindo playgrounds, áreas de convivência cobertas e descobertas, salão de festas, academia e brinquedoteca.

Sobre o Programa Casa Paulista – Carta de Crédito Associativa

A modalidade Carta de Crédito Associativa permite à CDHU oferecer financiamento para famílias cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários mínimos. Essa iniciativa prioriza beneficiários oriundos de áreas vulneráveis que recebem auxílio moradia do Governo do Estado ou estão inscritos em editais públicos promovidos pela CDHU.

Os empreendimentos são organizados por meio de editais realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e devem ter seus projetos homologados para participação no programa. Para que um conjunto habitacional seja incluído no programa, é necessário que esteja devidamente incorporado e que toda a documentação técnica e jurídica esteja aprovada pela CDHU.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Marcelo Branco, enfatizou o comprometimento do governo com projetos habitacionais: “Acreditamos na entrega de habitação no estado de São Paulo. Nosso programa abrange 200 mil unidades habitacionais a serem entregues ao longo dos próximos quatro anos – o maior programa habitacional da história”.

Os imóveis são financiados conforme os critérios estabelecidos pela CDHU e pelas diretrizes da Política Habitacional do Estado. Isso inclui juro zero e um comprometimento máximo de 20% da renda familiar nas parcelas mensais do financiamento que pode ser estendido por até 30 anos. Durante o período das obras, as famílias estão isentas de encargos financeiros; o pagamento da primeira parcela só ocorrerá 30 dias após a entrega das chaves do imóvel pronto para habitação.

Para evitar sobrecarregar os orçamentos familiares antes da entrega dos imóveis prontos, o Governo do Estado assumiu todas as despesas relacionadas ao financiamento, incluindo pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), registro em cartório e seguro contra morte ou invalidez permanente durante a obra, assegurando assim tranquilidade aos futuros moradores.

Na atual gestão, foram entregues até agora 3.185 moradias sob a modalidade CCA, representando um investimento total de R$ 572,5 milhões. Além disso, o governo está alocando R$ 2,8 bilhões para financiar a aquisição de 15.716 unidades habitacionais que estão em produção na Região Metropolitana de São Paulo.

Os discursos proferidos durante a entrega das moradias no Residencial Reserva Raposo podem ser ouvidos na íntegra nas plataformas oficiais do governo.