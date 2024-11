Governador lamenta morte de estudante em abordagem policial em SP

O trágico falecimento do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, durante uma abordagem policial em um hotel na zona sul de São Paulo, gerou comoção e declarações de pesar por parte do governador Tarcísio de Freitas. O incidente, ocorrido na madrugada de quarta-feira (20), envolveu um policial militar que disparou contra o jovem após uma tentativa de abordagem.

Em declaração publicada na plataforma X, o governador Tarcísio expressou sua consternação, afirmando que a atitude demonstrada pelo policial não reflete os princípios esperados das forças de segurança do estado. Ele destacou ainda que quaisquer excessos serão rigidamente sancionados.

O evento fatal teve lugar no hotel Flor da Vila Mariana, situado na rua Cubatão. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma situação no local, encontrando o estudante em estado alterado e agressivo, resistindo à abordagem das autoridades.

Imagens captadas por câmeras internas do hotel mostram o momento em que dois policiais tentam conter Marco Aurélio. Durante a ação, o estudante teria resistido e agredido um dos agentes com chutes. Segundo um dos policiais envolvidos, Acosta tentou tomar sua arma, levando o agente a efetuar o disparo.

Apesar de ter sido rapidamente socorrido ao Hospital Ipiranga, Marco Aurélio não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial. As autoridades apreenderam a arma utilizada e realizaram perícia no local do ocorrido.

A Secretaria de Segurança Pública informou que está conduzindo uma investigação rigorosa sobre o caso. Os policiais envolvidos prestaram depoimentos, foram formalmente indiciados e estão afastados das atividades operacionais enquanto as apurações prosseguem.