Governador anuncia avanços na Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo

Nesta terça-feira (4), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve presente na chegada do Tatuzão Norte à futura Estação Brasilândia, marcando um avanço significativo nas obras da Linha 6-Laranja. Este projeto, que representa um investimento estimado em R$ 19 bilhões, já alcançou a impressionante marca de 60% de conclusão, mantendo-se dentro do cronograma estipulado pelo governo paulista.

Com a entrega prevista para o segundo semestre de 2026, o primeiro trecho da linha conectará as Estações Brasilândia e Perdizes. Em suas declarações, o governador enfatizou a importância da obra para a comunidade local: “A celebração de hoje é especial, pois estamos chegando à Brasilândia, que batalhou por essa realização por muitos anos. É o sonho de uma comunidade trabalhadora que atualmente leva uma hora e meia para chegar ao centro da cidade. Com essa nova linha, esse tempo será reduzido para apenas 23 minutos, trazendo não apenas agilidade, mas também um impacto positivo na produtividade e na sustentabilidade urbana.”

A solenidade contou com a participação dos secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias em Investimentos) e Marco Antonio Assalve (Transportes Metropolitanos), além do prefeito Ricardo Nunes e representantes da construtora Acciona e do Consórcio Linha Universidades.

O restante da Linha 6-Laranja, que se estende entre as Estações Perdizes e São Joaquim, facilitará a conexão entre a Zona Norte e o centro da capital e está previsto para ser concluído no segundo semestre de 2027. O sistema proporcionará interligações com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Rafael Benini destacou a relevância deste projeto: “Esta obra é um marco importante e representa a conclusão da primeira fase do nosso planejamento; no entanto, temos mais ambições com a expansão de toda essa linha.”

A Linha 6-Laranja terá uma extensão total de 15,3 quilômetros e contará com 15 estações ao longo do percurso. A expectativa é que transporte mais de 630 mil passageiros diariamente entre as Estações Brasilândia e São Joaquim, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento que atualmente é realizado por ônibus em aproximadamente uma hora e meia.

Considerada a maior obra de infraestrutura em andamento na América Latina, a construção da Linha 6-Laranja é resultado de uma parceria público-privada (PPP) entre o Governo do Estado de São Paulo e a Concessionária Linha Universidades (Linha Uni), gerando mais de 10 mil empregos durante sua execução.