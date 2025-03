Golpe do falso contrato: polícia prende líder de associação criminosa por suspeita de estelionato

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (19) um homem apontado como o líder de uma associação criminosa voltada para a prática de estelionatos em São Paulo. A fraude acontecia em nome de uma empresa para vendas de supostos cartões de desconto e vagas falsas de emprego. O suspeito, de 44 anos, foi detido na sede da empresa, localizada no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

A captura foi realizada por policiais do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), que investigavam o esquema há cerca de oito meses. De acordo com as informações, os suspeitos aplicavam o golpe em locais com grande movimento de pessoas, como em estações de metrô, aeroportos, rodoviárias e hipermercados. A maioria das vítimas era idosos.

Uma das vítimas compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ela contou aos agentes que foi abordada pelos suspeitos em um hipermercado na avenida Vila Ema, na zona leste de São Paulo. Ela teria sido forçada a realizar a assinatura de um programa que supostamente daria descontos em lojas, drogarias, exames de saúde, entre outros.

O pagamento do falso benefício também implicava na geração de um contrato de prestação de serviço de 12 meses, no qual não era possível cancelar. Ao tentar utilizar esses descontos, a vítima percebia que havia caído em uma fraude.

O golpe do falso contrato também era aplicado para ofertas de vagas de emprego. As vítimas pagavam para ter aulas ministradas na sede da empresa, no Tatuapé, com a falsa promessa de que com o curso seriam inseridas no mercado de trabalho.

Diante das informações, hoje foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo órgão judicial nos bairros Vila Maria e Tatuapé, na capital paulista, e em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia também recolheu diversas máquinas de cartão, computadores, documentos e carimbos utilizados na prática criminosa.

O homem preso em flagrante responderá por crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar os demais integrantes da organização. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial.