Morador de Laranjal Paulista denuncia golpe de leilão online

Um residente de Laranjal Paulista, no estado de São Paulo, registrou uma queixa policial após ser vítima de um golpe que resultou na perda de quase R$ 160 mil em um único dia. O incidente ocorreu quando o homem realizou transferências via PIX para uma empresa de leilão online localizada em Itajaí, Santa Catarina.

A vítima, que é proprietário de uma oficina de manutenção de veículos com mais de 25 anos de experiência, buscava adquirir um caminhão para facilitar suas operações diárias. Ele encontrou o site Vieira Leilões e, após um processo de cadastro que parecia seguro, começou a participar do leilão.

No dia 2 de fevereiro, ele recebeu uma ligação informando que havia sido o vencedor do leilão. No entanto, coincidentemente, nesse mesmo dia, seu sogro faleceu, e ele se viu sobrecarregado com as obrigações do velório. Apesar da situação delicada, a empresa impôs um prazo rigoroso para o pagamento à vista, alertando que a falta do pagamento resultaria na perda do caminhão.

“O site deixava claro que o pagamento deveria ser feito imediatamente. Então, acabei realizando a transferência”, relatou o homem. O lance inicial foi de R$ 111 mil e aumentou até R$ 147 mil, somando taxas adicionais que totalizaram aproximadamente R$ 155 mil.

Após o prazo estipulado de 48 horas para a emissão da nota fiscal não ter sido cumprido, o homem tentou contatar a empresa novamente. Na ligação seguinte, foi informado sobre cobranças adicionais que não haviam sido comunicadas anteriormente. “Eles alegaram que o caminhão arrematado não estava quitado, apesar de afirmarem no site que apenas trabalhavam com veículos legalizados”, explicou.

O suposto golpe foi ainda mais agravado quando a empresa solicitou que a vítima autenticassse um documento relacionado à compra no cartório e o enviasse para eles. “Segui todos os passos exigidos”, lamentou.

A quantia perdida representava economias acumuladas ao longo do tempo, destinadas à aquisição do caminhão para aprimorar sua fonte de renda.

Diante da falta de resposta da empresa após várias tentativas de contato, o morador decidiu procurar assistência jurídica e formalizou uma denúncia à polícia. Em uma nova tentativa de comunicação com a empresa no dia 12 de fevereiro, utilizando um número diferente, ele ainda assim não obteve sucesso.

“Não sei se conseguirei reaver meu dinheiro, mas sinto que é meu dever alertar outras pessoas para não caírem nesse tipo de golpe”, afirmou o homem.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Civil de Laranjal Paulista. Embora a vítima não tenha registrado um boletim de ocorrência inicialmente, ela requisitou a abertura do inquérito por meio do seu advogado. As investigações estão em andamento para elucidar os fatos.

Até o fechamento desta matéria, a equipe de reportagem havia tentado entrar em contato com a empresa envolvida no leilão online, mas não obteve resposta.

O caso continua sob análise das autoridades competentes enquanto os moradores são alertados sobre os riscos associados a transações online deste tipo.