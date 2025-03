Golpistas tentam enganar candidatos ao CNU 2025

O Ministério da Gestão anunciou a realização de uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos concursos”, para este ano. Contudo, a data de publicação do edital ainda não foi definida.

No último domingo (9), a pasta emitiu um alerta em suas redes sociais, informando que as inscrições para o novo certame ainda não estão disponíveis. O governo destacou que existem tentativas de golpes em torno da abertura das inscrições, onde criminosos estão utilizando um site falso que imita a página oficial do concurso.

“Infelizmente, golpistas estão tentando enganar as pessoas com informações falsas sobre a abertura das inscrições”, declarou o Ministério da Gestão, enfatizando a necessidade de cautela por parte dos candidatos.

A orientação do governo é que os usuários verifiquem sempre a veracidade das informações antes de tomar qualquer decisão. Todas as atualizações sobre o CNU 2025 serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais.

O primeiro CNU ocorreu em agosto do ano passado e estabeleceu um recorde nacional com mais de 2,1 milhões de inscritos disputando 6.640 vagas em 21 diferentes órgãos públicos. Os resultados desse concurso foram homologados na última sexta-feira (7), com os aprovados nas carreiras que requerem formação específica sendo convocados para a etapa final de matrícula.

Com o formato do CNU, os candidatos têm a oportunidade de realizar uma única prova e concorrer a diversas vagas no serviço público dentro da mesma área, facilitando o acesso às oportunidades.