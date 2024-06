‘Golpe do chocolate’: trio é preso por simular entregas para roubar dados bancários

Dois homens, de 22 e 27 anos, e uma mulher, de 39 anos, foram presos por envolvimento no “golpe do chocolate”. Eles simulavam entregas de doces para roubar dados bancários das vítimas. A operação foi realizada na quarta-feira (5) e na quinta-feira (6) em São Paulo e Guarulhos, na região metropolitana.

Segundo as investigações, os criminosos se passavam por entregadores de chocolates. Em contato com os clientes, o golpista alegava que era necessário tirar uma foto da vítima para confirmar o recebimento do produto. De acordo com a polícia, a imagem possibilitava que os suspeitos invadissem a conta bancária das pessoas nos aplicativos de instituições financeiras.

Os policiais da 3ª Delegacia sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Redes de Dados (DCCiber) cumpriram os mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pela Justiça, durante a Operação Capture.

Na capital, durante o cumprimento do mandado, os agentes viram um suspeito tentando jogar o celular pela janela. A partir da verificação do dispositivo, os policiais identificaram que a mulher do preso também participava dos golpes. O casal foi preso em flagrante.

Já em Guarulhos, no imóvel alvo do mandado, a equipe prendeu um suspeito em flagrante e apreendeu um computador, três celulares e documentos.

O caso foi registrado como estelionato, associação criminosa, captura de procurado, cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de objeto na 3ª Delegacia da DCCiber. As investigações continuam para identificação de outros envolvidos.