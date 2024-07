Golpe do cartão: trio é preso com mais de 160 cartões nos arredores do estádio do Morumbi

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de aplicar golpes da maquininha nos arredores do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O trio foi abordado na quarta-feira (24) em um carro na rua Comendador Elias Jafet. Um quarto suspeito fugiu.

Conforme o boletim de ocorrência, no veículo havia 166 cartões bancários, de bancos diferentes, e seis máquinas de transações financeiras com indícios de adulteração. O bando estaria abordando torcedores que estavam na região para assistir ao jogo entre São Paulo e Botafogo, realizado na noite de ontem.

Os suspeitos se passavam por vendedores ambulantes de bebidas. No momento de o cliente efetivar o pagamento, um integrante do bando trocava o cartão da vítima por um semelhante. Além disso, a máquina para efetivar a transação bancária tinha indícios de adulteração, de modo que permitia que os suspeitos conseguissem ter acesso a senha bancária dos clientes.

Os cartões e as maquininhas foram apreendidos pela Polícia Civil. Até o registro da ocorrência, no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), não havia nenhuma representação criminal contra os suspeitos. As investigações prosseguem na tentativa de localizar as vítimas dos golpistas, que precisam registrar o crime.

O trio foi ouvido e liberado pela autoridade policial. Eles, e o quarto suspeito que fugiu, serão investigados pela prática de estelionato.