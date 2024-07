Golpe do cartão: dupla suspeita de estelionato é presa pela 2ª vez em São Paulo

Dois homens foram presos na terça-feira (2) com máquinas e quase 140 cartões bancários escondidos em um fundo falso sob o painel de um carro. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos possuem passagens por estelionato e furto. O flagrante aconteceu no Jardim Santa Francisca Cabrini, na zona sul de São Paulo.

Durante o patrulhamento, a equipe suspeitou da dupla que estava no veículo. Em seguida, ambos perceberam que estavam sendo observados pelos policiais e iniciaram a fuga. Momentos depois, foram abordados e detidos.

Ao realizar vistoria no veículo, os militares encontraram um fundo falso no painel do carro e outro entre os estofados do banco do passageiro. Foram apreendidos cinco máquinas para transações financeiras e quase 140 cartões bancários.

A ocorrência foi apresentada no 101º Distrito Policial e registrada como estelionato. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.