Golden Square terá programação especial de Carnaval

O Golden Square Shopping entra no clima do Carnaval e promove uma programação especial entre os dias 01 e 04 de fevereiro. A festa começa no sábado (01), a partir das 16h com a “Folia Plim” celebrando a maior festa do mundo de forma educativa e envolvente, destacando os instrumentos musicais que dão vida ao frevo, ao samba e às marchinhas.

Já na terça-feira (04), o Bloquinho do Goldofredo abre alas para os pequenos foliões com muita energia, serpentina e alegria. Serão três horas de bailinho (das 15h às 18h) com DJ e fanfarra.

A agenda infantil conta ainda com oficinas de fantoche dando asas à imaginação e estimulando o contato com as artes durante uma das temporadas mais criativas do ano. As atividades acontecem de 01 a 04 de março, das 14h às 20h, no piso L3 (ao lado o palco).

Toda a programação é gratuita e aberta ao público, mas para participar das oficinas é preciso agendamento prévio pelo aplicativo do Golden Square.

Para famílias com crianças dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o shopping disponibiliza abafadores auriculares, desta forma os pequenos conseguem participar das festividades respeitando a sensibilidade auditiva e amenizando o incômodo causado pelo excesso de barulho.

Crachás identificadores também são ofertados para os visitantes com o objetivo de tornar o atendimento prioritário ainda mais ágil e prático. Para solicitar o empréstimo basta se dirigir até o balcão de atendimento localizado no piso L3. No mesmo piso, o Espaço Aconchego está preparado para receber os foliões com TEA que precisarem de um momento para diminuir o ritmo.

Na Rua

O domingo será marcado pelo retorno do Carnaval de rua na Avenida Kennedy. Com apoio da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo e produção da DMRZ, o bloco “Comigo Não Morreu – O Resgate da Folia” desfilará das 15h às 20h , com concentração a partir das 14h na praça Ibrahim, e claro, o Golden Square não poderia ficar de fora da festa.

O shopping é um dos patrocinadores do desfile e será um ponto de apoio estratégico para os foliões, oferecendo infraestrutura e comodidade durante o evento. Além de disponibilizar banheiros, áreas de descanso e segurança, o local conta com espaços de alimentação para recarregar as energias.

Horário especiais

Nos dias 02, 04 e 05 de março o Golden Square Shopping funcionará em horários especiais das 14h às 20h (domingo e terça-feira) e das 12h às 22h (Quarta-Feira de Cinzas). Nos demais dias o horário de atendimento segue normalmente das 10h às 22h.

Serviço

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda à sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h. Quarta-Feira de Cinzas das 12h às 22h.

Folia Plim

Data: 01.02

Horário: 16h

Local: Praça de Alimentação, Piso L3

Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir a apresentação fora da área VIP.

Bloquinho do Goldofredo

Data: 04.02

Horário: das 15h às 18h

Local: Praça de Alimentação, Piso L3

Evento gratuito.

Oficinas de Carnaval Puket

Data: 01 a 04

Horário: das 14h às 20h

Idade permitida: 02 a 12 anos

Local: Praça de Alimentação, Piso L3 (ao lado do palco)

Evento gratuito com vagas limitadas. Participação mediante inscrição pelo aplicativo