Outlet Premium Imigrantes funciona normalmente durante o Carnaval

Para atender o público de maneira completa, o Outlet Premium Imigrantes manterá seu horário de funcionamento habitual durante o Carnaval, para que todos possam aproveitar um passeio agradável em família no ambiente open mall ou escolher o melhor look para pular nos dias de festa.

No sábado (1º), domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira de Carnaval (4), e também na Quarta-feira de Cinzas (5), o empreendimento estará de portas abertas das 9h às 21h.

E, para quem quiser aproveitar o final de semana da folia de forma diferente, o Outlet recebe uma ação de carnaval refrescante. No sábado e domingo, o público que vier ao empreendimento poderá se divertir com a Folia de Espuma. As crianças poderão aproveitar um bainho de espuma e as atividades recreativas, além de um DJ, que animará a festa. Os pets também são bem-vindos. Venha aproveitar o Carnaval conosco!

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 18/ Hora adicional R$ 3.