Goiás registra primeira morte por dengue em 2025 e aumento de casos

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás confirmou a primeira morte por dengue no estado em 2025, ocorrida em Heitoraí, na região central. Este ano, já foram identificados 2,9 mil casos da doença, e além do óbito registrado, seis outras mortes estão sob investigação, com quatro ocorrências em Goiânia, uma em Mozarlândia e outra em São Simão.

Atualmente, 14 municípios goianos estão em estado de emergência devido ao aumento alarmante de casos da doença. Em 2024, o estado enfrentou uma epidemia significativa, contabilizando 321 mil casos confirmados e 429 mortes.

Recentemente, Goiás também registrou a circulação do sorotipo dengue tipo 3, que não era observado no estado há 17 anos. As cidades afetadas são Anápolis, Goiatuba e Rio Verde. O infectologista Marcelo Daher alertou para os riscos associados à reintrodução deste sorotipo, visto que muitos goianos não tiveram contato anterior com ele.

Daher destacou que a combinação da circulação do sorotipo 3 com a epidemia do sorotipo 2 do ano passado poderia potencializar uma nova onda de infecções. Ele observou que aqueles que já contraíram dengue dos tipos 1 ou 2 podem estar suscetíveis a contrair o novo sorotipo.

Até o momento, Goiás contabiliza 1.905 casos confirmados e investiga seis mortes relacionadas à dengue. Os sintomas associados ao sorotipo 3 são semelhantes aos dos outros tipos e incluem febre alta acima de 38,5°C, dores de cabeça intensas, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos.

O médico enfatizou a relevância da vacinação contra a dengue, que está disponível tanto na rede pública quanto na privada. A vacina é eficaz contra todos os quatro sorotipos do vírus. Além disso, ele ressalta que é essencial que a população se mobilize para vacinar crianças entre 10 e 14 anos; atualmente, apenas 24% desse grupo em Rio Verde buscaram os postos de saúde para receber a primeira dose.

A subsecretária de Vigilância da Saúde, Flúvia Amorim, informou que diversas ações serão implementadas para controlar a propagação da dengue. Essas medidas incluem o controle do vetor transmissor da doença e orientações para a população sobre como evitar a automedicação e iniciar a hidratação rapidamente após o aparecimento dos sintomas.

A Secretaria de Saúde anunciou planos para aumentar o monitoramento das informações sobre dengue e intensificar as ações de controle nos municípios. Além disso, haverá capacitação de servidores e apoio às prefeituras na gestão do atendimento à população. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também participarão das iniciativas contra a dengue.

No próximo ano, o governo estadual planeja implementar borrifação domiciliar como uma estratégia preventiva em áreas pequenas com alta densidade populacional. Este método utiliza inseticida aplicado nas paredes para criar uma barreira duradoura contra os mosquitos.