Rio de Janeiro confirma primeira morte por dengue em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira (27), o registro da primeira fatalidade relacionada à dengue na cidade em 2025. A vítima, um homem de 38 anos, residia no bairro Campo Grande, localizado na zona oeste da capital fluminense.

Entre os dias 6 e 10 de janeiro, a pasta realizou o primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) do ano. Mais de 2 mil agentes de vigilância em saúde percorreram mais de 100 mil imóveis, coletando amostras que foram encaminhadas ao laboratório de entomologia. Os resultados indicaram uma leve melhora no índice de infestação, que reduziu de 0,79% em janeiro de 2024 para 0,74% neste ano. Esse resultado é considerado positivo pela secretaria, uma vez que demonstra uma diminuição em comparação ao verão anterior.

Durante a inspeção, foram analisados um total de 102.316 imóveis na cidade. Dos 247 estratos avaliados, mais da metade (178) apresentou um Índice de Infestação Predial (IIP) satisfatório, ou seja, inferior a 1%. Enquanto isso, 64 estratos se encontravam na faixa de alerta (entre 1% e 3,9%), e apenas cinco estavam classificados como risco (com infestação acima de 3,9%). Três áreas da cidade, abrangendo bairros do centro e da zona oeste, foram identificadas como locais em situação de alerta.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, explicou que o LIRAa é realizado quadrimestralmente com o intuito de monitorar a infestação do Aedes aegypti. “Este trabalho nos permite identificar as áreas onde há maior presença do mosquito e os tipos mais comuns de depósitos que favorecem sua reprodução. Dessa forma, podemos direcionar informações preventivas à população e alertá-la sobre os focos de água parada que representam maior risco”, afirmou Soranz.

Os depósitos móveis foram responsáveis pela maioria dos focos encontrados (29,8%), incluindo vasos com plantas, pingadeiras, recipientes para degelo de geladeiras e bebedouros. Para evitar a proliferação do mosquito nesses locais, a orientação é realizar a limpeza semanal utilizando bucha ou esponja nas paredes dos recipientes. Além disso, os ralos também merecem atenção especial; recomenda-se limpeza semanal e vedação adequada.

O secretário enfatizou a importância do envolvimento da população no combate à dengue: “Embora tenhamos observado uma melhora em relação ao ano anterior, ainda existem áreas que requerem atenção. É crucial que todos continuem adotando medidas preventivas contra o Aedes aegypti. Também faço um apelo aos pais para que levem seus filhos entre 10 e 14 anos às unidades de saúde para vacinação contra a dengue”, concluiu Soranz.