Gloria Groove comemora sucesso de ‘Serenata da GG’ com estreia da turnê em SP

Chegou o momento mais apaixonado de Gloria Groove! Para delírio dos fãs, a artista está pronta para estrear a tão aclamada turnê da era “Serenata da GG”. O primeiro espetáculo, que irá unir pagode, romantismo e uma imersão completa na experiência musical, será realizado neste sábado (19) no Espaço Unimed, em São Paulo. Os últimos ingressos estão à venda no site da Ticket360.

“O projeto Serenata, desde sua essência, foi criado refletindo a importância da música na minha vida. Minha grande referência na concepção desse projeto sempre foi como o amor era consumido (principalmente nos programas de TV) e como os pagodes dos anos 90 eram escutados”, conta Gloria. “Nos shows de São Paulo e Rio de Janeiro, traremos para o palco toda essa imersão.”

A imersão, segundo a artista, vai muito além da cenografia. “A graça do Serenata é que ele me permite demonstrar meu amor, seja para as pessoas que estão dividindo o palco comigo, para alguns artistas da cena do pagode que me inspiraram, mas também para o meu fã que está ali assistindo. Momentos foram criados para que, desde a chegada ao meu show até durante ele, o amor seja o sentimento que conduza nossas noites”, completa a artista.

O espetáculo incluirá performances especiais que não estão no projeto original, como um momento dedicado a pagodes que inspiraram a cantora. Além disso, Gloria fará performances das músicas que gravou com outros artistas fora da “Serenata”. Outro ponto alto será o “Correio do Amor”, onde Gloria irá ler no palco cartas dos fãs recebidas na entrada do show e atenderá a pedidos musicais feitos na hora.

Com um projeto aclamado que já acumula mais de 200 milhões de streams nas plataformas de áudio e vídeo, Gloria Groove promete entregar uma experiência inesquecível aos fãs. O primeiro volume da “Serenata” conta com participações de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão e Belo, enquanto o segundo volume conta com colaborações de Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais e Sampa Crew.

Serviço: Gloria Groove – Show Serenata da GG em São Paulo

Data: Sábado, 19 de outubro de 2024

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 21h

Ingressos: Disponíveis no site da Ticket360 (https://bit.ly/3SylJQL)

Classificação: 18 anos