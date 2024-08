Giuliana Flores inaugura nova loja no bairro Moema, em São Paulo

A Giuliana Flores, pioneira no comércio on-line de flores e presentes no Brasil, segue em ritmo de expansão e inaugura mais uma loja na capital paulista. Desta vez, o bairro escolhido foi Moema, na Avenida Rouxinol, 802. Localizado na Zona Sul, um dos mais tradicionais e importantes bairros da cidade, o local é conhecido pela completa infraestrutura, segurança e rica oferta cultural e gastronômica. Seguindo o padrão dos demais pontos físicos, o espaço com 120 metros quadrados oferecerá, além dos tradicionais arranjos e buquês, diversas opções de presentes, como cestas de café da manhã, chocolates, pelúcias, kits com mimos e muito mais.

A inauguração acontecerá no dia 8 de agosto, a partir das 15h 30min. Durante o evento, haverá diversas atrações, como estações gourmet, presença de influenciadores, workshop de montagem de buquês com floristas (com entrega de certificado de participação no final), DJ, entre outras.

A unidade de Moema se junta a outras oito, situadas em Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Perdizes, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Tatuapé. A companhia também possui oito quiosques, 800 floriculturas associadas, 300 parceiros de marketplaces e um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados em São Caetano do Sul (SP), com capacidade para atender 85% das solicitações em até uma hora.

Investimento em pontos físicos reflete momento de expansão

A inauguração dessas lojas assinala uma fase de expansão e fortalecimento da marca no mercado. Elas servem como complemento ao ambiente virtual, atendendo ao hábito de muitos consumidores que ainda preferem comprar presencialmente. Trata-se de uma estratégia inovadora que contraria a tendência de outras empresas, que geralmente começam comércios de rua antes de entrar no comércio digital.

Aposta em vending machines

A empresa expandiu sua presença em várias áreas de São Paulo e da Região Metropolitana, instalando 15 máquinas de venda automática em locais de grande movimento, como aeroportos, teatros e centros de eventos. Essa iniciativa oferece aos clientes a conveniência de comprar a qualquer hora, destacando o compromisso da marca em atender às necessidades de um público diversificado e exigente no ritmo acelerado das grandes metrópoles.

“Estamos em um período de expansão com o objetivo de ampliar nossos serviços e o atendimento ao público, tanto no ambiente digital quanto no presencial. Temos grandes expectativas para a nova loja, especialmente porque muitos dos clientes dessa região compram pelo nosso site. Além disso, Moema é uma área nobre de São Paulo, com ampla variedade de comércios e vida noturna vibrante”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.