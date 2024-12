Giovanni Vianna é vice-campeão no Super Crown; Rayssa Leal faz história com 3º título

No último domingo (15), o skatista Giovanni Vianna, natural de Santo André e campeão da competição no ano anterior, conquistou a segunda colocação no Super Crown, a grande final da temporada da Liga Mundial de Skate Street (SLS), realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Vianna chegou à decisão como líder do ranking, mas obteve um total de 36,2 pontos, posicionando-se atrás do norte-americano Nyjah Huston, que alcançou 36,8 pontos e garantiu seu sexto título no Super Crown. Huston é conhecido por sua performance destacada nas competições e foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos mais recentes. O português Gustavo Ribeiro completou o pódio em terceiro lugar com 35,4 pontos. Outro representante brasileiro na disputa, Felipe Gustavo, ficou em quinto lugar com 25,2 pontos.

Em entrevista ao canal SporTV, Giovanni expressou sua satisfação: “Estou muito feliz, é um sonho competir na Street League e estar no pódio ao lado do Nyjah. É extremamente gratificante. Quero agradecer a todos os brasileiros”.

Enquanto isso, Rayssa Leal também fez história ao conquistar seu terceiro título consecutivo no Super Crown. A jovem skatista teve uma performance impressionante, especialmente durante a fase de manobras individuais. Apesar de ter iniciado essa fase errando suas duas primeiras tentativas, Rayssa se recuperou magnificamente ao completar as três manobras restantes com precisão. Na última volta, pressionada pela situação, ela alcançou uma nota de 9.1, emocionando a torcida presente.

“Eu não tenho palavras suficientes para descrever a emoção que sinto. O que aconteceu hoje significa muito mais do que apenas este troféu. Foi uma reviravolta; eu estava nervosa e errei no começo”, declarou Rayssa Leal, conhecida carinhosamente como Fadinha. “Vocês puderam ver o verdadeiro espírito do skate: amizade e união”.

A competição contou com a participação de seis skatistas na final. Rayssa totalizou 35,4 pontos para garantir a vitória. A atual campeã olímpica Coco Yoshizawa, do Japão, ficou com a medalha de prata ao somar 35,2 pontos, enquanto sua compatriota Yumeka Oda conquistou o bronze com 33,7 pontos.

Com essa conquista significativa em sua carreira, Rayssa alcança seu 12º título na SLS e o terceiro nesta temporada — anteriormente ela já havia vencido as etapas realizadas na Califórnia (EUA) e Tóquio (JAP) em 2024. Além da glória esportiva, a atleta também garantiu um prêmio de US$ 100 mil pela vitória.