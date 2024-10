GINPA 2024: Festival de Ginástica para Todos chega a São Caetano do Sul em novembro 

O GINPA 2024 está se aproximando, e as inscrições já estão abertas. O festival, que acontecerá no dia 9 de novembro, às 15h30, no Ginásio do Idalina, em São Caetano do Sul, promete reunir ginastas, artistas e amantes do esporte em uma celebração da Ginástica Para Todos (GPT). A marcação de palco começa às 12h30, e, pela manhã, haverá um minicurso de formação às 10h30. E uma ótima notícia: as inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de novembro.

Promovido pela Federação Paulista de Ginástica (FPG) em parceria com o Sesc São Caetano e a Prefeitura de São Caetano do Sul, o GINPA 2024 tem como objetivo divulgar, incentivar e desenvolver a prática da GPT. A Ginástica para Todos (GPT) é uma modalidade inclusiva e multidisciplinar, que combina características de diversas práticas como a Ginástica Artística, Acrobática, Rítmica e outras, sempre incorporando elementos culturais e artísticos. A grande particularidade da GPT é a inclusão: todos os participantes são protagonistas e contribuem de diferentes formas para a construção das coreografias, que são apresentadas em festivais como o GINPA.

Criado em 1993, o GINPA é organizado pelo Comitê de GPT da Federação Paulista de Ginástica, e este ano, em parceria com o Sesc São Caetano, visa promover ainda mais essa modalidade na região e valorizar o trabalho que já vem sendo desenvolvido.

Além do festival, haverá a ação GPTransforma, que incluirá um minicurso de formação voltado para treinadores(as) e ginastas acima de 16 anos. Esse minicurso, organizado pelo Comitê de Ginástica para Todos, é uma oportunidade para aprimorar técnicas e aprender mais sobre a GPT. A participação no minicurso é aberta a todos, independentemente da participação no GINPA, mas com inscrições prévias.

SERVIÇO:

GINPA 2024 – Festival de Ginástica para Todos

Local: Ginásio do Idalina, R. Capeberibe, 265 – Barcelona São Caetano do Sul

Dias 9 de Novembro

Horário: Minicurso de formação às 10h30; Marcação de palco às 12h30; Festival às 15h30 Recomendação etária: Livre

Inscrições para o Festival: inscreva-se pelo link: Link

Inscrições para o minicurso: https://forms.gle/x41XqbkagcSLvhYh8

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações, acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.