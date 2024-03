Ginásio Poliesportivo Celso Daniel é reinaugurado em Mauá com diversas melhorias

Em um dia marcado por celebração e entusiasmo, o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, um dos principais espaços de atividades esportivas e culturais de Mauá, foi oficialmente reinaugurado nesta quinta-feira (28/03). A cerimônia de entrega, que contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, foi o ponto alto de uma jornada de reformas e melhorias realizadas pela Prefeitura visando oferecer um espaço mais seguro e moderno para a comunidade.

“Era uma tristeza ver as condições que encontramos os espaços públicos, quando assumimos em 2021. Nesse ginásio mesmo, quando chovia, parecia que molhava mais aqui dentro, do que lá fora. Mas hoje temos a certeza que estamos devolvendo algo digno para nossa população, numa condição muito melhor do que aquela que encontramos. Um palco adequado para grandes eventos esportivos e culturais”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira, em seu discurso.

Entre as melhorias executadas no ginásio, destacam-se a reforma completa do telhado, que visa garantir a durabilidade e a segurança da estrutura. Além disso, áreas como a quadra esportiva, que recebeu nova pintura em tinta epóxi, as arquibancadas, os sanitários e os vestiários passaram por um processo de revitalização, proporcionando um ambiente mais agradável e confortável para os frequentadores.

Durante a cerimônia de reinauguração, os presentes puderam desfrutar de diversas atrações. Uma das mais aguardadas foi a apresentação dos alunos do programa Viver Bem, da secretaria de Saúde, voltada para a promoção da saúde e do bem-estar. Além disso, foram realizadas atividades esportivas para todas as idades, incentivando a prática de exercícios físicos e a integração comunitária.

Como parte dos esforços da administração municipal para promover a saúde pública, uma tenda de vacinação contra a gripe esteve presente no evento, oferecendo doses aos grupos prioritários da campanha. Essa iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura com o cuidado e proteção da população, especialmente em tempos de pandemia.

A reinauguração do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel representa um marco importante para a comunidade de Mauá, refletindo o compromisso da administração municipal em oferecer espaços de qualidade para o lazer, o esporte e o convívio social. A população está convidada a usufruir das novas instalações do ginásio e a participar das atividades promovidas no local.