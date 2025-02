Gilberto Kassab palestra sobre cenário político e empresarial na ACSP

Na sexta-feira (21), às 10h, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), por meio do seu Conselho Consultivo das Entidades Representativas Parceiras, recebe, na sede da entidade, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Na oportunidade, o convidado proferirá palestra acerca do tema: “Perspectivas Políticas e Empresariais para 2025”.

Sobre o palestrante

Secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, é graduado em engenharia civil pela Escola Politécnica (POLI) e em economia na Faculdade de Economia e Administração (FEA), ambas da Universidade de São Paulo (USP).

Presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), foi ministro das Cidades e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, prefeito e vice-prefeito da Cidade de São Paulo, secretário municipal de Planejamento, vereador e deputado federal e estadual.