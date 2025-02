Gilberto Costa propõe criação do IPTU Ecológico em São Caetano do Sul

Após sugerir a criação do IPTU Misto para imóveis residenciais e comerciais, o vereador Gilberto Costa (PP) agora protocolou uma indicação solicitando estudos para a implantação do IPTU Ecológico em São Caetano do Sul. A proposta busca estabelecer um modelo de tributação que incentive práticas sustentáveis e a preservação ambiental por meio de benefícios fiscais. A ideia é conceder descontos no imposto para proprietários de imóveis que adotarem medidas ecológicas, como a ampliação de áreas verdes, a instalação de sistemas de captação de água e a implementação de soluções para eficiência energética.

Na justificativa da indicação, Gilberto Costa enfatizou que a iniciativa visa promover ações concretas que melhorem a qualidade de vida da população e contribuam para a sustentabilidade urbana. “O IPTU Ecológico tem o propósito de reconhecer e recompensar financeiramente as boas práticas ambientais, incentivando construções e reformas que sigam padrões sustentáveis. Além disso, a medida pode estimular a modernização da indústria da construção civil”, explicou o vereador.

O parlamentar destacou ainda que o projeto pode trazer benefícios diretos para a cidade, como a redução da poluição sonora e do ar, a diminuição das ilhas de calor e o aumento de espaços verdes. “Esse tipo de incentivo fiscal pode ser um grande aliado na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. Precisamos fomentar políticas públicas que tornem a cidade cada vez mais verde e preparada para o futuro”, afirmou.

Conforme a proposta, poderão ser contemplados com descontos no IPTU os imóveis que adotarem medidas como a preservação e ampliação de áreas verdes, a implantação de sistemas de captação e reuso de água e a adoção de soluções para redução do consumo de energia, como a instalação de painéis solares e o uso de isolamento térmico. “A iniciativa busca aliar o desenvolvimento urbano à responsabilidade ambiental, promovendo uma cidade mais sustentável e resiliente”, finalizou Gilberto Costa.