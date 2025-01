Gilberto Costa propõe profissionais para reforçar saúde mental em São Caetano

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou indicação à Prefeitura de São Caetano do Sul solicitando estudos para a inclusão de psicólogos nas escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de psiquiatras nas UBSs do município. A medida visa ampliar o suporte à saúde mental da população, especialmente crianças, adolescentes e suas famílias, com foco na prevenção de transtornos e na promoção do bem-estar emocional.

Na justificativa da propositura, o parlamentar destacou a importância de profissionais especializados para lidar com transtornos como TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador). “A presença de psicólogos e psiquiatras é indispensável para garantir diagnósticos precoces, intervenções eficazes e a criação de ambientes saudáveis, tanto nas escolas quanto na rede de saúde municipal”, explicou Gilberto Costa.

Apoio especializado na rede de saúde municipal

O vereador também ressaltou que crianças com transtornos comportamentais frequentemente enfrentam dificuldades na socialização e no aprendizado, reforçando a importância de um suporte especializado no ambiente escolar. “O psicólogo escolar pode identificar sinais iniciais de transtornos emocionais e encaminhar para o tratamento adequado, além de colaborar com professores na adaptação do ambiente de aprendizado e no fortalecimento da inclusão”, destacou.

Nas UBSs, a proposta prevê que psicólogos e psiquiatras ofereçam diagnósticos e intervenções para crianças e adultos, prevenindo que transtornos como depressão e ansiedade se agravem. “O fortalecimento da saúde mental também reduz a demanda por atendimentos emergenciais e internações relacionadas a crises emocionais graves”, concluiu o vereador.