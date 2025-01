Aumento na taxa de preservação ambiental em Fernando de Noronha

Os turistas que planejam visitar o arquipélago de Fernando de Noronha deverão se preparar para um pequeno ajuste no custo de entrada. A Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que é um tributo essencial para a manutenção da biodiversidade e infraestrutura local, teve seu valor elevado de R$ 97,16 para R$ 101,33 por dia, refletindo um aumento de 4,2% que entrou em vigor a partir do primeiro dia do ano.

Esse imposto, que existe há mais de três décadas, é exigido de todos os visitantes e pode ser pago via cartão de crédito, boleto bancário ou diretamente pela internet. Também é possível realizar o pagamento no aeroporto ao chegar na ilha.

Segundo informações fornecidas pela administração do arquipélago, essa atualização anual nos valores da TPA é uma prática estabelecida por lei e leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

É importante destacar que estão isentos da taxa os residentes locais, seus parentes até o primeiro grau e trabalhadores que estejam exercendo atividades profissionais na região.

A estrutura da taxa é progressiva, com o intuito de desencorajar estadias prolongadas sem a devida autorização. Por exemplo, um visitante que permanecer por dez dias terá que arcar com uma quantia superior a R$ 800. Para aqueles que optarem por ficar um mês inteiro, o valor total pode ultrapassar R$ 7 mil.

Caso a permanência não esteja previamente agendada e autorizada, a taxa será dobrada, enfatizando a importância da organização para a visita ao destino.

Nos primeiros seis meses do ano passado, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha recebeu mais de 56 mil visitantes, evidenciando o contínuo interesse pela preservação ambiental e pelo turismo sustentável na região.