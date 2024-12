Gilberto Costa propõe criação de Coordenadoria LGBTQIA+ em São Caetano

O vereador e líder do governo, Gilberto Costa (PP), protocolou na Câmara Municipal de São Caetano do Sul um projeto de lei que visa instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social (Seais), uma Coordenadoria dedicada à promoção de políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIA+.

A proposta busca garantir direitos, combater a discriminação e fomentar a inclusão social, educacional e econômica desse grupo. “A criação desta coordenadoria é um passo essencial para assegurar que São Caetano continue avançando em diversidade, inclusão e igualdade. É uma resposta necessária para construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos”, destacou Gilberto Costa.

Entre as atribuições do órgão estão o desenvolvimento de políticas públicas, a articulação com entidades e órgãos governamentais, e a realização de campanhas de conscientização e combate à violência. O vereador também enfatizou a importância de iniciativas que promovam capacitação profissional, empregabilidade e assistência social, alinhadas às melhores práticas nacionais e internacionais de direitos humanos.

A justificativa do projeto ressalta que o novo órgão terá um papel crucial no atendimento de demandas específicas, oferecendo suporte em casos de violência e promovendo ações educativas que estimulem o respeito e a cidadania. “Com essa iniciativa, São Caetano reafirma seu compromisso com os direitos humanos e se de