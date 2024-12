Gil cria identificação no Santos e pode adiar aposentadoria

O zagueiro Gil, de 37 anos, redescobriu sua paixão pelo futebol no Santos, onde se sente feliz tanto dentro de campo quanto no convívio na Baixada Santista. Após um período desafiador em sua carreira, o atleta experimenta uma nova fase de entusiasmo.

No último ano, Gil havia manifestado a intenção de se aposentar, mas a recepção calorosa da torcida santista foi crucial para que ele reconsiderasse essa decisão. O apoio incondicional dos fãs foi um fator determinante para que o jogador continuasse sua trajetória no clube.

Antes de se unir ao Santos, Gil deixou o Corinthians em um momento complicado, enfrentando uma relação conturbada com parte da torcida e da diretoria. Esse desgaste emocional levou o defensor a pensar que sua passagem pelo Santos seria breve, com planos de encerrar sua carreira após um ano. Contudo, seus objetivos agora mudaram e ele já vislumbra se despedir do futebol profissional ao final de 2025.

Na temporada atual, Gil se destacou como um dos principais jogadores do Santos na Série B, participando de 50 partidas. Com a experiência acumulada ao longo dos anos, ele busca manter um alto nível de desempenho neste ano, que promete ser marcante em sua carreira.

No entanto, a possível permanência de Gil também deve passar pela avaliação de Pedro Caixinha, novo técnico do Santos. O treinador já trabalha com a diretoria para a qualificação do elenco e deve solicitar contratações e saídas, além da manutenção de peças já presentes no elenco, e o retorno de atletas emprestados.