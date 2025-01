Gigantes da Tecnologia Apoiam Posse de Trump com Doações Significativas

Na quinta-feira, 9 de novembro, três das principais empresas do setor tecnológico, Google, Microsoft e Amazon, anunciaram doações expressivas no valor de US$ 1 milhão cada, destinadas a apoiar a cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, agendada para o dia 20 de janeiro.

Além das contribuições financeiras, a Google destacou que oferecerá suporte adicional por meio da disponibilização de dados e informações. Já as empresas Meta e OpenAI também confirmaram sua participação, comprometendo-se com doações equivalentes e prometendo colaborar em questões cibernéticas relacionadas ao evento.

Essa nova aproximação entre as gigantes tecnológicas e Trump se dá após um período marcado por distanciamentos e críticas mútuas. Especialistas apontam que uma das motivações para esse apoio renovado é a expectativa em relação às possíveis políticas antimonopólio que Trump poderá implementar em um eventual segundo mandato. Essas medidas poderiam impactar diretamente empresas como a Google, que já enfrenta desafios legais relacionados a práticas monopolistas nos setores de busca e publicidade digital.

O comitê responsável pela organização da posse presidencial, sob a liderança de Trump, já arrecadou cerca de US$ 170 milhões até o momento. Grande parte desse montante provém de contribuições feitas por influentes figuras da elite econômica dos Estados Unidos.