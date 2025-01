Trump propõe renomear Golfo do México para “Golfo da América”

Na última terça-feira (7/1), o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou uma polêmica proposta para renomear o Golfo do México como “Golfo da América”. Durante uma coletiva de imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump declarou: “Muito em breve anunciaremos a mudança… porque fazemos a maior parte do trabalho lá, e ele é nosso… vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América.”

Trump elogiou a nova denominação, afirmando que “Golfo da América” seria um nome bonito e apropriado, mas não forneceu detalhes sobre os procedimentos necessários para implementar essa mudança. Ele também reiterou suas críticas ao México, pedindo que o país interrompesse a imigração ilegal e ameaçando impor “tarifas muito sérias” a seus vizinhos ao sul e ao norte.

Impacto geopolítico e viabilidade da mudança

A proposta rapidamente ganhou apoio entre alguns membros do Congresso. A deputada republicana Marjorie Taylor Greene anunciou que apresentaria um projeto de lei para formalizar a alteração, celebrando a ideia como parte de um “grande começo para o segundo mandato de Trump”.

No entanto, especialistas questionam a viabilidade da mudança. O Golfo do México, uma vasta bacia oceânica de mais de 1,6 milhão de km², é compartilhado por cinco estados mexicanos, vários estados americanos e províncias cubanas. Além disso, possui reconhecimento internacional como um recurso econômico crucial para os dois países.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou duramente a proposta. Ironizando a ideia, ela sugeriu que os Estados Unidos poderiam ser renomeados como “América Mexicana” e reiterou que o nome Golfo do México é amplamente reconhecido. O secretário de Economia mexicano, Marcelo Ebrard, reforçou a posição, afirmando que “o Golfo do México permanecerá inalterado.”

🇲🇽🇺🇸 Claudia Sheinbaum, presidente do México, reage às falas de Donald Trump e comenta sobre o território americano:



Precedentes históricos e desafios internacionais

Mudanças de nomes geográficos não são inéditas; em 2015, o Conselho para Nomes Geográficos (BGN) dos EUA aprovou a renomeação do Monte McKinley para Monte Denali, atendendo à nomenclatura usada pelos povos nativos do Alasca. No entanto, no caso do Golfo do México, seria necessário obter acordos internacionais e lidar com tratados marítimos existentes.

Por fim, mesmo que a proposta de Trump encontre apoio interno, é incerto se outros países reconheceriam a alteração, especialmente dado o histórico de tensões diplomáticas entre Estados Unidos e México.