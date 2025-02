Gi Group e Amazon abrem 1.180 vagas para Auxiliar de Logística em Cajamar

A Gi Group, multinacional italiana especializada em recursos humanos, anuncia a abertura de 1.180 vagas temporárias com chances de efetivação para o cargo de Auxiliar de Logística em Cajamar (SP), em parceria com a Amazon, uma das maiores empresas do mundo no setor de e-commerce. As oportunidades são destinadas a profissionais com Ensino Fundamental Completo e disponibilidade para atuar em turnos. Embora a experiência prévia na área logística seja desejável, não é um requisito obrigatório.

Os contratados atuarão diretamente nas operações da Amazon, contribuindo para a eficiência da cadeia logística da empresa. Além de salário competitivo, estás vagas oferecem benefícios como vale-transporte, refeição no local e fretado, além da possibilidade de efetivação.

Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial da Gi Group, onde poderão cadastrar seus currículos e obter mais informações sobre o processo seletivo.

Requisitos para a vaga:

Ensino Fundamental completo;

Ser maior de 18 anos;

Flexibilidade para atuação em diferentes áreas/atividades no centro de distribuição.

Atividades do cargo:

Recebimento, conferência e separação de produtos;

Movimentação e armazenagem de materiais e insumos;

Embalagem, etiquetagem e expedição de produtos;

Emissão de notas fiscais;

Carregamento e descarregamento de veículos;

Conferência e controle de estoque;

Organização, conservação de produtos e zelo pelas áreas de trabalho;

Uso de coletor e sistema WMS.

Escalas de trabalho disponíveis:

3×2: das 06h00 às 18h00 ou das 18h00 às 05h00;

6×1: das 06h00 às 14h20 ou das 14h20 às 22h35.

Salário e benefícios:

Salário: R$ 2.050,65 mensais;

Transporte fretado (sem desconto) e um vale-transporte adicional, se necessário;

Refeitório no local com refeição sem desconto;

Bônus de presença de R$ 120,00 mensais para aqueles sem faltas;

Ambiente de trabalho moderno, com sala de jogos, climatização e Wi-Fi gratuito.

Processo seletivo: As entrevistas serão realizadas online de segunda a sexta-feira, nos horários de 10h00, 14h00, 16h00 e 20h00. Os interessados devem preencher o formulário disponível em https://forms.office.com/e/VzgwUAh2Tn