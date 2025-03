Getúlio Filho defende criação de Secretaria de Meio Ambiente em São Caetano

O vereador Getúlio Filho (União Brasil) protocolou uma indicação para a realização de estudos visando à criação da Secretaria do Meio Ambiente em São Caetano do Sul, com o objetivo de coordenar ações estratégicas voltadas à proteção dos recursos naturais e à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Em sua justificativa, Getúlio Filho destacou a relevância da secretaria para o bem-estar da população. “Com uma estrutura dedicada a essas questões, será possível implementar políticas públicas eficazes, focadas na proteção ambiental e no desenvolvimento sustentável. A secretaria poderá promover programas de educação ambiental, conscientizando a população sobre práticas sustentáveis e incentivando a participação ativa dos munícipes em ações de preservação”, explicou.

O vereador ressaltou que a iniciativa representa um compromisso da administração pública com a preservação dos recursos naturais: “Ao investir na proteção ambiental e na educação dos cidadãos, São Caetano do Sul pode se tornar um modelo de cidade sustentável, que valoriza seu patrimônio natural e garante qualidade de vida para seus habitantes”, complementou.

A proposta prevê a formação de parcerias com universidades, ONGs e empresas para potencializar os esforços da secretaria por meio do desenvolvimento conjunto de projetos inovadores. “A capacitação dos servidores públicos em gestão ambiental também é fundamental para assegurar que as ações sejam conduzidas com o conhecimento técnico necessário”, concluiu Getúlio Filho.