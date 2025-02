Getúlio Filho indica campanha para implantação do Programa Vizinhança Solidária em São Caetano

O vereador Getúlio Filho (União Brasil) protocolou uma indicação sugerindo à Prefeitura de São Caetano do Sul a criação de uma campanha de fomento, em parceria com as autoridades policiais, para incentivar a adesão dos moradores ao Programa Vizinhança Solidária.

Na justificativa da indicação, Getúlio Filho destacou a importância da iniciativa no combate à criminalidade: “A união das forças de segurança com o engajamento da comunidade é fundamental para a construção de um ambiente mais seguro. O Programa Vizinhança Solidária já demonstrou eficácia em diversas localidades, promovendo a cooperação entre moradores e autoridades e fortalecendo a segurança pública”, afirmou o parlamentar.

O vereador ressaltou ainda que a proposta não apenas facilitará a comunicação entre os munícipes e as autoridades, mas também ampliará a implementação do programa na cidade, fortalecendo a rede de segurança comunitária. “Ao reforçar a segurança da cidade, essa iniciativa contribuirá para a criação de um ambiente mais seguro e protegido para todos os cidadãos de São Caetano do Sul”, frisou.

A proposta sugere a criação de um canal de cadastramento para que os moradores interessados possam fornecer seus contatos telefônicos, que serão encaminhados às autoridades policiais para a organização de reuniões e a implantação do programa. “A segurança pública é uma responsabilidade de todos, e essa iniciativa fortalece a parceria entre a comunidade e as forças de segurança, essencial para reduzir a criminalidade e garantir o bem-estar dos cidadãos”, concluiu Getúlio Filho.