Getúlio Filho sugere ferramenta digital para cadastro na Mover de São Caetano

O vereador Getúlio Filho (União Brasil) protocolou uma indicação solicitando a realização de estudos para a implementação de um software ou aplicativo destinado ao cadastro de motoristas no Programa Mover de São Caetano do Sul. O objetivo é otimizar o atendimento e simplificar o processo de inscrição para os interessados em participar do programa.

Na justificativa da indicação, Getúlio Filho destacou a importância da medida para melhorar a conectividade entre a população e o serviço. “A implementação de uma ferramenta tecnológica facilitará o cadastro e a interação entre os munícipes, permitindo que os interessados em oferecer transporte se inscrevam como motoristas, desde que atendam a critérios específicos para garantir a segurança e a qualidade do serviço”, explicou.

O vereador enfatizou que, além de aumentar a eficiência, esse sistema ofereceria uma nova opção de transporte para os moradores, permitindo aos motoristas gerar uma fonte de renda extra. “A iniciativa contribuiria para o fomento do comércio local, beneficiando negócios como postos de gasolina e locadoras de veículos, ao possibilitar que quem não tem carro possa alugá-lo e, assim, contribuir para a geração de trabalho e renda”, acrescentou.

Segundo a proposta, os critérios seriam semelhantes aos das plataformas de mobilidade, com a vantagem de garantir que os motoristas atuem exclusivamente dentro do município. A indicação também sugere a verificação de antecedentes criminais e a avaliação da qualidade dos veículos. “Acredito que essa medida reforçará ainda mais a ligação entre os cidadãos e o programa, garantindo segurança e proporcionando benefícios importantes para a comunidade”, afirmou Getúlio Filho.