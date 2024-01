Gestores de segurança pública de Niterói (RJ) visitam Centro de Monitoramento de Diadema

As experiências bem sucedidas costumam servir de modelos, por isso, dois integrantes da Prefeitura de Niterói (RJ) estiveram em Diadema, nesta terça, 23/1, para conhecer de perto o sistema de totens e a Central Integrada de Monitoramento. A iniciativa tecnológica da Prefeitura foi implantada há cerca de um ano pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Os representantes do município fluminense foram o Inspetor GCM Nilson Cunha, diretor executivo do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói, e o GCM Thiago Nascimento, analista de segurança da Secretaria de Ordem Pública. Os visitantes foram atendidos pelo secretário municipal adjunto de Segurança Cidadã, Antônio Fonseca, e o coordenador do Monitoramento, o subinspetor GCM Alécio.

“Nosso município já foi considerado um dos mais violentos, mas vem comemorando a queda nos índices de criminalidade e violência. Muitos fatores contribuem para a melhoria da segurança da cidade, especialmente o investimento da Prefeitura na tecnologia dos totens e câmeras. A meta é continuar expandindo o serviço”, declarou o secretário adjunto, Antônio Fonseca, durante a visita.

O balanço do primeiro ano do Centro Integrado de Monitoramento é bastante positivo. Nesse período, muitas imagens auxiliaram o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. O resultado inicial aponta que o serviço já contribui para o esclarecimento de 13 crimes, além de inibir a ocorrência de diversos outros.

De acordo com Inspetor GCM Nilson Cunha, a cidade de Niterói/RJ já possui um Centro de Videomonitoramento, mas tem um plano de instalação de totens. “Viemos conhecer e saber melhor sobre o funcionamento e resultados do sistema de totens”, explicou o Inspetor. “Estamos pesquisando em campo sobre a instalação desses equipamentos, manutenção, eficiência e outras interfaces junto à segurança pública. Depois daqui, iremos conhecer o sistema de totens da cidade de Cotia”, disse.

O sistema de totens adquirido pela Prefeitura de Diadema foi implantado pela empresa Helper Tecnologia. Na oportunidade, o município também buscou inspiração no mesmo modelo adotado com sucesso na cidade de Cotia, na Grande São Paulo.