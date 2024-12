Gestão Empresarial EaD é opção de graduação no Vestibular das Fatecs

Possibilidade de conciliar estudos e trabalho, flexibilidade de horários, otimização de tempo, autonomia, independência, acessibilidade e comodidade. Esses são alguns dos atrativos das graduações na modalidade Educação a Distância (EaD). Nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), o curso superior de tecnologia em Gestão Empresarial é oferecido gratuitamente neste formato desde 2014.

Avaliada com nota máxima nas duas últimas edições do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a graduação inclui na grade curricular disciplinas como contabilidade, economia, administração, direito tributário, logística, empreendedorismo, gestão ambiental, comportamento organizacional (postura do profissional no ambiente de trabalho) e utilização de ferramentas de marketing para motivar e orientar os funcionários.

O estudante também aprende a elaborar o planejamento estratégico, que define os objetivos de uma empresa e traça as estratégias para alcançá-los usando os recursos disponíveis de maneira eficiente. Na modalidade online, com duração de três anos, o aluno estuda pela internet e participa dos exames em uma das unidades em que o curso é realizado presencialmente.

Flexibilidade

“Temos um ambiente virtual de aprendizagem no qual os alunos encontram atividades, instruções, caminhos e cronogramas, entre outras informações. Nosso modelo é de alta interação. Isso significa que o estudante pode contar com professores e dialogar com eles, participando de atividades em grupo e trabalhando colaborativamente com seus colegas”, explica a coordenadora do curso, Cathia Lima Petroni.

“Presencialmente, os estudantes realizam as avaliações bimestrais, além de orientação de estágio. Os jovens ficam livres para estudar onde e como quiserem, desde que participem das atividades, de acordo com as orientações dos professores”, complementa a educadora.

Essa liberdade foi uma das características que atraíram Igor Santos, de 22 anos. Ele iniciou o curso no segundo semestre de 2021 e se sente à vontade na modalidade online. “O formato EaD me oferece a flexibilidade necessária para conciliar os estudos com a vida profissional, além de proporcionar mais independência no aprendizado. Isso exige disciplina e muito esforço, mas tem sido fundamental para meu desenvolvimento.”

Onde trabalhar

O principal mercado de trabalho para o tecnólogo em Gestão Empresarial são empresas públicas e privadas, de qualquer porte ou segmento, tais como cooperativas e associações. Mas o profissional também pode aproveitar seus conhecimentos para gerir um negócio próprio (consultoria, turismo, comércio e indústria, entre outros).

Igor afirma que o curso o ajudou a conquistar uma vaga de estágio na Embraer, em 2023, onde continua até hoje. “A formação foi determinante para minha entrada na empresa. Durante a graduação, desenvolvi habilidades essenciais, como planejamento estratégico, visão macro e sistêmica do negócio. Essa base me permitiu compreender melhor os desafios corporativos e me preparar para contribuir de forma mais assertiva no ambiente empresarial.”

“Além de bem empregados, nossos alunos participam de congressos profissionais, seminários de pesquisa e competições de conhecimento, tal a qualidade dos seus projetos integradores”, elogia a coordenadora Cathia. Igor, por exemplo, foi finalista da 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) com o projeto Fatecverso, uma plataforma que conecta estudantes das Fatecs.

Vestibular

O processo seletivo das Fatecs para o primeiro semestre de 2025 está com inscrições abertas até quinta-feira (12), às 15 horas, exclusivamente pelo novo site vestibular.fatec.sp.gov.br. As Fatecs ofertam 20.060 vagas, sendo 15.103 destinadas ao Vestibular e 4.957 vagas aos candidatos do Provão Paulista. As oportunidades estão distribuídas para unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo. São 97 opções de cursos superiores de tecnologia gratuitos.

Para Gestão Empresarial na modalidade EaD são oferecidas 1.880 vagas em todas as regiões do Estado, em Fatecs localizadas nos seguintes municípios: Americana, Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Capão Bonito, Capital (cinco unidades), Carapicuíba, Cruzeiro, Franca, Garça, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Itu, Jaboticabal, Jaú, Jales, Jundiaí, Lins, Marília, Mauá, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Osasco, Ourinhos, Pindamonhangaba, Praia Grande, Presidente Prudente, Registro, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Sebastião, Sertãozinho, Sorocaba, Taquaritinga e Taubaté.