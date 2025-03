GCM e CGE de São Caetano atuam em conjunto e detêm suspeitos em dois casos de furto

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul demonstraram mais uma vez a eficiência do trabalho integrado na prevenção e combate a crimes. Duas ocorrências de furto foram solucionadas graças à rápida atuação das equipes, que contaram com o apoio do sistema de monitoramento do CGE.

Por volta da 1h08 deste domingo (16/3), durante patrulhamento preventivo pela Avenida Goiás, a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM foi acionada pelo CGE, que monitorava um indivíduo suspeito de ter furtado uma escada móvel de alumínio de um veículo pertencente a uma empresa de vidros, na Rua Teffé, no Bairro Santa Maria. Após o furto, o suspeito fugiu a pé em direção à Rua Guaporé.

Com as informações repassadas pelo CGE, a equipe da GCM localizou o suspeito na Rua Silvia, ainda portando o objeto furtado. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Sede para os devidos procedimentos legais.

Também na madrugada de domingo, por volta das 2h20, a ROMU da GCM foi acionada novamente pelo CGE, que identificou um indivíduo carregando uma carriola de forma suspeita pela Avenida Goiás, sentido Avenida Guido Aliberti. O suspeito foi abordado pela equipe da GCM, que encontrou na carriola materiais de construção provenientes de uma obra aberta na região.

O suspeito assumiu o furto e foi acompanhado até o local da retirada dos materiais. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Sede, onde a autoridade policial elaborou o registro de ocorrência por furto, deixando o suspeito à disposição da Justiça.