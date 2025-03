CGE e GCM de São Caetano atuam em conjunto para evitar furto de materiais de construção

No início da madrugada desta segunda-feira (10/3), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul demonstraram mais uma vez a eficiência do trabalho integrado na prevenção de crimes. Graças à rápida atuação das equipes, um indivíduo foi detido enquanto transportava materiais de construção furtados nas imediações da Rua Amazonas.

Por volta das 3h50, o CGE identificou, por meio de suas câmeras de monitoramento, um homem carregando uma escada de grande porte em atitude suspeita. Imediatamente, a central acionou as viaturas da GCM que estavam em patrulhamento na região. As equipes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem do suspeito.

Durante a busca, foram encontradas várias peças de construção, a maioria ainda embaladas, além da escada que havia sido avistada pelas câmeras do CGE. Diante das evidências, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Sede – ele permanece à disposição da Justiça.