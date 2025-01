GCM de São Caetano prende dois homens flagrados roubando fiação elétrica na linha férrea

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul prendeu dois homens, um de 29 e outro de 45 anos, após serem flagrados pelo sistema de videomonitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) furtando fiação elétrica na Linha 10-Turquesa da CPTM, no Bairro Fundação.

Três indivíduos foram identificados na madrugada de sábado (18) pelas câmeras do CGE enquanto cometiam o furto. Imediatamente, as viaturas da GCM foram acionadas e chegaram ao local, conseguindo prender um dos homens, que estava com aproximadamente 30 metros de fiação elétrica. Ele foi conduzido à Delegacia Sede. Os outros dois conseguiram fugir pelo matagal próximo à linha férrea.

Enquanto um dos comparsas era conduzido à delegacia, o sistema de videomonitoramento localizou outro envolvido em direção ao município de São Paulo. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, entrou em luta corporal e tentou subtrair a arma de um GCM. Foi necessário o uso progressivo da força para imobilizá-lo. Ele também foi levado à Delegacia Sede.

Ambos os indivíduos permaneceram presos à disposição da Justiça pelo crime de furto. A fiação elétrica recuperada foi apreendida e devolvida ao representante da CPTM.