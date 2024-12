GCM de Santos promove palestra contra assédio moral

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos, localizada no litoral paulista, realizou recentemente uma palestra com foco na conscientização sobre assédio moral no ambiente de trabalho. O evento, que reuniu agentes de todas as hierarquias da corporação, visou promover a discussão e a educação sobre este tema relevante.

Segundo informações fornecidas pela prefeitura, essa ação é parte do compromisso da GCM em erradicar práticas que possam desrespeitar a dignidade dos servidores e comprometer a harmonia dentro da instituição.

Durante a apresentação, foram explorados diversos aspectos relacionados ao assédio moral, incluindo suas definições, as repercussões para as vítimas e para a organização como um todo, além de diretrizes para identificar e prevenir essas condutas nocivas.

O encontro ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Segurança (Seseg) e integra um ciclo de debates que enfatiza a importância de cultivar um ambiente laboral saudável, ético e respeitoso.

A administração municipal também destacou que os participantes tiveram acesso a materiais informativos sobre o tema e foram incentivados a utilizar os canais de denúncia disponíveis sempre que identificarem suspeitas ou casos de assédio moral.