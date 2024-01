GCM de Diadema fez operação contra “pancadão” em vários locais

Visando fortalecer a segurança pública e evitar a formação de “pancadões” e outras aglomerações que prejudicam o sossego público, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema realizou a “Operação Paz e Proteção” em diversos locais, durante o final de semana. Só com bloqueios de fiscalização e ocupação preventiva, a operação no Núcleo Habitacional Morro do Samba, no bairro Serraria, resultou na dispersão de aproximadamente 800 pessoas e na apreensão de 17 motocicletas e quatro automóveis.

De acordo com o Comando da GCM de Diadema, a “Operação Paz e Proteção” também marcou presença em outros quatro locais críticos: praça Carandá e Núcleo Habitacional 18 de Agosto, no bairro Campanário; “Área da Torre”, no Jardim Canhema; e na avenida Marginal Z, na Vila Conceição.

Ao todo, nos dias 27 e 28/1 (sábado e domingo), a “Operação Paz e Proteção” resultou em 54 automóveis vistoriados e quatro recolhidos, 89 motocicletas vistoriadas e 17 apreendidas, 147 pessoas abordadas e uma conduzida ao Distrito Policial.

“Semanalmente, avaliamos a operação anterior e planejamos a próxima, a partir de dados de inteligência, reclamações e denúncias. Sempre visando ocupar o espaço, garantindo assim a tranquilidade dos moradores dessa determinada região”, explica o Comandante Edivaldo Mendes.

O planejamento e a execução da Operação Paz e Proteção também envolve o Comando do 24º Batalhão da Polícia Militar.

Em 2023, a GCM e a PM realizaram 325 operações com bloqueios/blitz que totalizaram 3.440 vistorias de automóveis e motocicletas; 998 autos de infração de trânsito; 114 apreensões (sendo 51 carros e 63 motos); 14 pessoas conduzidas ao DP; 380 estabelecimentos comerciais orientados (referente som alto, horário etc); 102 residências orientadas (som alto); entre outras ocorrências.