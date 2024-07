GCM-Alunos de São Caetano doam sangue no Super Centro de Saúde

Guardas Civis Municipais de São Caetano do Sul, aprovados no Concurso Público e alunos do Curso de Formação GCM 2024, num ato de civismo estiveram na quarta-feira (17/7) no Núcleo Municipal de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, localizado na Unidade Médica Especializada Super Centro de Saúde, na Rua Maranhão, 685, no Bairro Santa Paula, para doar sangue.

Inaugurado em março deste ano, o Super Centro de Saúde reúne quatro serviços: Núcleo Municipal de Hemoterapia; Núcleo de Atenção à Obesidade; Centro Municipal de Imunização e Núcleo de Educação Continuada e Permanente. Na semana passada, o Núcleo Municipal de Hemoterapia fez um pedido público para que doassem sangue para aumentar o estoque de sangue, considerado baixo – em média, 20 doadores por dia, sendo que o ideal seria receber 40.

“A doação de sangue é, também, doação de vida. Além disso, é mais que nossa obrigação como cidadãos e futuros guardas civis municipais contribuir com essa doação para o banco de sangue de São Caetano”, ressaltou o GCM-Aluno Rollyson Domingues Pires, 28 anos. Quem também fez questão de participar da ação foi a GCM-Aluna Cláudia Fernanda da Silva Prado Gomes, 32 anos. “Doar sangue é um gesto simples, que se torna nobre a partir do momento que salva vidas e acredito que todo cidadão deveria ter este sentimento porque amanhã pode ser um parente nosso que estará precisando de sangue.”