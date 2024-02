Gastronomia e Entretenimento de alto nível na 10ª edição do Rio Open

O Rio Open não é apenas um torneio de tênis, mas também um paraíso gastronômico que atrai os amantes da boa comida e do entretenimento de alto nível. Este ano, o Leblon Boulevard se destaca como o epicentro dessa experiência única, oferecendo uma variedade exuberante de opções culinárias e atividades envolventes.

Uma das grandes novidades deste ano no Leblon Boulevard é a expansão da área gourmet, proporcionando aos visitantes uma ampla variedade de opções gastronômicas. Desde os tradicionais petiscos dos botecos da zona norte, representados pela Liga Tijucana de Botecos, até delícias mais sofisticadas como o Tiramisú Rio Open da Babbo Osteria, preparado pelo renomado chef Elia Schramm, além da Absurda Confeitaria, sob o comando do chef Henrique Rossaneli, promete surpreender os paladares com suas sobremesas icônicas. E para celebrar os 10 anos do torneio, a Pizza Al Taglio apresenta uma criação especial: a pizza com mortadela, mussarela de búfala e pistache, uma verdadeira homenagem aos paladares mais exigentes. O Boulevard ainda conta com Seu Vidal, Vulcano, Geneal, Oakberry, La Panata que estarão presentes durante todo o torneio.

Vulcano Sandwich está com seu Food Truck no Rio Open (Imagem: Divulgação)

Enquanto a torcida se agita com a emoção dos jogos na Praça Rio Open, o bar Black Princess se destaca como o ponto de encontro para os apreciadores de cerveja gelada, uma opção imprescindível para aplacar o calor carioca e intensificar a experiência esportiva. Entretanto, as opções não se limitam apenas à cerveja. Para os mais refinados paladares, o bar da Grey Goose retorna com seu exclusivo drinque Grey Goose Match Point, uma combinação refrescante de vodka Grey Goose, limão-tahiti, xarope de maracujá e água de coco natural, prometendo satisfazer até os gostos mais exigentes. E para os apreciadores de um bom vinho, a World Wine apresenta novamente sua seleção única, proporcionando uma experiência enogastronômica incomparável aos frequentadores do Leblon Boulevard.

A décima edição do principal torneio de tênis da América do Sul acontecerá de 17 a 25 de fevereiro, e contará com alguns dos maiores tenistas do momento no circuito da ATP. Entre eles estarão o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Rio Open e ex-número 1 do mundo; o suíço Stan Wawrinka, campeão de três Grand Slams na carreira e ex-número 3 do ranking; o britânico Cameron Norrie, atual vencedor do torneio; e o francês Arthur Fils, de apenas 19 anos, uma das maiores promessas da modalidade.

Bar da Grey Goose conta com o Match Point — drink exclusivo do torneio carioca (Imagem: Divulgação/Diego Padilha)

Sobre o Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+,Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS, Copa Energia e Grey Goose.



A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.



O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio.



O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.



O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.



O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.