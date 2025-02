Ganso recebe aval e volta a treinar pelo Fluminense após problema no coração

O jogador Paulo Henrique Ganso recebeu autorização para reiniciar os treinos com a equipe do Fluminense. O atleta, que foi diagnosticado com miocardite em janeiro deste ano, realizou novos exames nesta quinta-feira (27) e obteve resultados positivos que permitem seu retorno às atividades físicas.

A expectativa é que o meia inicie sua recuperação física no Centro de Treinamento Carlos Castilho já nesta sexta-feira, buscando readquirir a forma necessária para estar à disposição do técnico Mano Menezes.

Inicialmente, estava previsto que Ganso passasse por novos exames quatro semanas após o diagnóstico da inflamação no músculo cardíaco, ocorrido em 18 de janeiro. Contudo, a equipe médica decidiu adiar a realização desses testes por alguns dias adicionais. Os exames realizados recentemente mostraram que a inflamação não está mais presente, permitindo assim o retorno do jogador aos treinos.

Entretanto, é importante destacar que o retorno de Ganso aos campos de jogo ainda deve levar algum tempo. Devido ao quadro de saúde delicado, o atleta precisou permanecer em repouso absoluto e agora exigirá um período de preparação para recuperar seu condicionamento físico antes de atuar nas partidas.

A condição clínica do jogador foi verificada através de exames realizados durante a pré-temporada pelo Fluminense. De acordo com informações divulgadas pelo clube, a miocardite pode ter sido causada por um episódio viral agudo que Ganso enfrentou em novembro do ano anterior.

Vale ressaltar que essa condição não havia sido detectada em nenhum exame nos últimos seis anos, período em que Ganso defende as cores do Fluminense, o que levou o departamento médico a considerar esse diagnóstico como recente.

O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pelos médicos para retornar aos treinos. O jogador foi submetido a novos exames na manhã desta quinta-feira (27/02) e, após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado para retornar às atividades no CT Carlos Castilho a partir desta sexta-feira (28/02).

O atleta seguirá monitorado pelos cardiologistas durante o período de treinamentos, como acontece em todos os casos de retorno ao esporte após diagnóstico de miocardite.

A volta aos jogos dependerá da evolução física do atleta nos próximos 30 dias, já que ele terá que fazer pré-temporada individual diante do grande período de inatividade.

No dia 18 de janeiro, durante os exames de pré-temporada da equipe, o meia foi diagnosticado com uma pequena miocardite – uma inflamação no músculo do coração. O atleta não apresentou sintomas e ficou afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, aguardando o prazo para a realização de um novo exame.

A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense. O mais provável é que tenha sido em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta contraiu em novembro.